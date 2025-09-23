Cesenatico protagonista su Rai1: giovedì parte la fiction “La ricetta della felicità”

Cesenatico è stata scelta ancora una volta come parte del set cinematografico per una nuova serie TV in onda su Rai1: “La Ricetta della Felicità”, al via giovedì 25 settembre in prima serata, per quattro appuntamenti. Ambientata nel borgo immaginario di Marina di Romagna, la serie raccoglie l’anima più autentica della Riviera: tra mare, borghi, piadinerie e balere, anche Cesenatico ha dato il suo tocco autentico, con le vele colorate sul porto canale, a questa storia di rinascita e amicizia.

Protagoniste due donne straordinarie: Cristiana Capotondi è Marta, e Lucia Mascino è Susanna. Una storia intensa, fatta di verità difficili, coraggio e nuove possibilità. Nel cast anche Eugenio Franceschini, Flavio Parenti, Valeria Fabrizi, Andrea Roncato, Nicky Passarella, Emma Benini, Valentina Ruggeri, Omar Diagne e la partecipazione straordinaria di Orietta Berti.