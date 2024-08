Cesenatico, proseguono veloci i lavori per la scuola di via Torino: alunni dai primi mesi del 2025

Proseguono spediti i lavori per la nuova scuola di viale Torino e il sindaco Gozzoli - insieme ai tecnici comunali - ha visitato il cantiere per vedere da vicino i progressi delle operazioni che proseguono a ritmo serrato. Sul posto anche il direttore lavori e i rappresentanti della ditta Scientia srl di Forlì che si stanno occupando dei lavori. La scuola - progettata per ospitare 250 alunni con dieci aule, spazi comuni, spazi per la segreteria, una nuova palestra con un campo da gioco regolamentare per basket e pallavolo - vedrà il termine dei lavori entro il 2024 con poi i tempi necessari per i collaudi e la sistemazione di tutti gli arredi. L’ingresso degli alunni all’interno della nuova scuola è previsto per i primi mesi del 2025.

Il cronoprogramma sta proseguendo e la scuola è in dirittura d’arrivo: è già stato realizzato il massetto per la pavimentazione ed è in corso l’installazione degli infissi. All’interno della palestra sono visibili i due canestri, con la realizzazione degli spogliatoi a buon punto. I tecnici comunali sono al lavoro per pianificare gli interventi nell’area verde estera che renderà la scuola un gioiello nel cuore di Cesenatico. Per quanto riguarda gli arredi, funzionali e scelti ad hoc per integrarsi con l’edificio, gli ordini sono già partiti e i primi prototipi sono stati visionati.

Le parole del Sindaco Matteo Gozzoli: «L’unica cosa che conta nella costruzione di una scuola è curare ogni minimo dettaglio: questo in viale Torino sta accadendo, e tutta l’amministrazione e tutti i tecnici sono impegnati a seguire ogni fase di avanzamento del lavori insieme al direttore lavori e alla ditta incaricata. I progressi sono visibili e il cronoprogramma prevede la fine dei lavori entro il 2024. A quel punto potremo procedere con i collaudi necessari, con l’installazione del mobilio e di tutte le attrezzature e con il trasloco dai moduli che in questo momento sono ospitati nel cortile della Scuola Media Arfelli. Bambine e bambini potranno entrare nella loro nuova scuola nei primi mesi del 2025. Questo è importante perché questa scuola diventerà una delle più belle e all’avanguardia dell’intera provincia e ci permetterà di cominciare i lavori di consolidamento sismico all’Arfelli: stiamo intervenendo sull’edilizia scolastica come mai era accaduto prima, intervenendo praticamente in tutti gli edifici della città».