Cesenatico, pronta la scuola di viale Torino: dal 5 maggio alunni in classe

Nuova scuola elementare di viale Torino: il 5 maggio, gli alunni entreranno qui per la prima volta aula a fare lezione. Sarà la prima campanella in assoluto per questa nuova scuola dove sono in corso gli ultimi lavori e gli allestimenti di mobili, banchi sedie e altro materiale di arredo scolastico da poco consegnati. A dare l’annuncio della data ufficiale dell’apertura della scuola è stato il sindaco Matteo Gozzoli, al termine di un nuovo sopralluogo all’interno del plesso, assieme ai tecnici. A verificare e constatare lo stato di avanzamento lavori per quanto riguarda appunto il completamento delle aule per la didattica, l’allestimento, posa e collocazione degli arredi.

Nella giornata di giovedì la dirigente scolastica del primo Circolo didattico, nel comunicare le date della vacanze per il periodo pasquale, ha informato i genitori dei bambini dell’ormai ex scuola “2 Agosto 1849” di via Saffi , che a partire da lunedì 5 maggio gli alunni sarebbero entrati in classe nella nuova scuola di viale Torino. Chiudendo così il periodo transitorio dove hanno fatto lezione nelle aule provvisorie montate su prefabbricati, dato che nell’ex plesso di via Saffi sono tutt’oggi in corsa gli interventi di consolidamento e adeguamento sismico tramite risorse Pnrr.

Il sindaco anticipa l’intenzione di comunicare a breve alla dirigente scolastica, la volontà, nel fine settimana precedente il 5 maggio, di procedere a una cerimonia vera è proprio di inaugurazione del nuovo edifico scolastico. Data l’entità dell’opera pubblica costruita in questi anni, venuta a costare complessivamente sui 7 milioni di euro e, tanto più per rendere partecipe dell’evento docenti, personale scolastico, genitori, bambini, coinvolgendo la comunità cittadina. In questo giorni che ancora mancano all’apertura della scuola e all’ingresso nelle aule dei bambini (in totale 10 classi per due cicli completi dalla prima alla quinta), si procederà a completare l’allestimento degli arredi, realizzare e sistemare l’area esterna a partire dalla recinzione, dalla sistemazione dell’ingresso, del giardini con sistemazione del verde e la piantumazione di nuove piante.