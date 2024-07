Cesenatico, promozione turistica con la battana Vanessa

La battana Vanessa è diventata davvero una superstar, sempre richiesta e sempre invitata a navigare e a rappresentare Cesenatico. Adesso chiamata anche a promuovere il turismo nautico d’epoca, a valorizzare i porti dove questo si impara. Ciò attraverso “Adriatic portland”, il nuovo progetto europeo (programma Interreg Italia-Croazia) al quale il Comune di Cesenatico sta partecipando con il Museo della Marineria e il proprio ufficio Progetti Europei. Così la piccola Vanessa, 6,5 metri di lughezza appena, in questi giorni è chiamata a un nuovo ruolo da protagonista.

Tre anni fa ha preso parte al film “Rosalin” della Disney, mandata prima a Bracciano e poi a Cinecittà, mentre lo scorso anno è stata inviata in Francia al festival delle barche fluviali di Orleans, a navigare sulla Loira, e prima ancora al salone della blue economy di Ferrara. Stavolta invece è impegnata a regatare nel mare istriano-dalmata di Draga di Moschiena, nel golfo del Quarnaro, vicino a Fiume.

Lo scopo del progetto “Adriatic portland”, spiega il direttore del Museo della marineria Davide Gnola, è di esplorare la possibilità di fare del turismo nautico e di promuovere, come risorsa turistica, i piccoli porti e il patrimonio sia marittimo che fluviale. Partner di Adriatic PortLand è l’ecomuseo Casa della Batana di Rovigno in Istria, con il quale il Museo della marineria ha sempre avuto un’intensa collaborazione; altro partner croato è il piccolo comune di Draga di Moschiena (Mosceniska Draga) nella Contea di Fiume, mentre l’altro partner italiano è l’associazione “Traditional Venetian Boats” di Battaglia Terme in provincia di Padova, specializzata nella valorizzazione della nautica delle acque interne e fluviali. Il progetto terminerà nel dicembre 2024; il budget assegnato al Comune di Cesenatico è di 59.300 euro. Ciascuna di queste località e tenuta a fare un meeting. È stato già fatto a Rovigno, Battaglia Terme, la scorsa settimana a Draga di Moschiena dove Vanessa ha potuto dimostrare tutte le sue qualità nautiche, mentre il 1° agosto sarà la volta di Cesenatico, nel corso dei quali c’è sempre uno scambio di esperienze in tema di valorizzazione del patrimonio marittimo. L’altra cosa che si fa è partecipare reciprocamente ai raduni di barche tradizionali, che si organizzano nei rispettivi porti. Il 1° agosto infatti è in programma a Cesenatico il raduno della Mariegola delle Romagne. L’equipaggio di Vanessa a Draga di Moschiena era composto da Marina Ori, Loris Bianchi, William Piscaglia, che appartengono al gruppo delle Vele al Terzo di Cesenatico, e Fabio Menghi responsabile manutenzione del Museo della Marineria, oltre al direttore Davide Gnola.

La battana Vanessa è stata costruita nella primavera del 1962 da Salvino Zambon di Chioggia. Fabbricata con fasciame in larice, ordinate in mogano, dritto di prua e di poppa in mogano; coperta in iroko, commissionata da Giorgio Stella e Attilio Foli, venne varata nel vecchio squero di fronte al Cantiere Sartini, di fianco al vecchio faro di Cervia. È entrata nella disponibilità del Museo della marineria di Cesenatico, come barca scuola per vela al terzo. È stata acquistata quattro anni fa con i fondi di un altro progetto europeo, “Arca Adriatica”, proprio per disporre di una barca versatile per partecipare a raduni e iniziative finalizzate a diffondere e insegnare la vela “al terzo”.