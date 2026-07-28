Cesenatico, progetto “Onda Marina”: pubblicato il bando

Sta proseguendo il percorso per lo sviluppo, ammodernamento e rilancio del porto turistico di Cesenatico denominato “Onda Marina” ed è stato pubblicato il bando per l’affidamento in concessione - mediante project financing - della progettazione esecutiva, riqualificazione e della gestione economico finanziaria di tutto il complesso. Nel maggio scorso la Giunta Comunale aveva approvato una delibera, poi recepita dal Consiglio Comunale, per confermare di interesse pubblico la proposta di AR.CO Lavori Società Cooperativa di Ravenna che tuttavia non avrà alcun diritto di prelazione all’interno di questo bando di gara.