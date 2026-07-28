Cesenatico, progetto “Onda Marina”: pubblicato il bando

Sta proseguendo il percorso per lo sviluppo, ammodernamento e rilancio del porto turistico di Cesenatico denominato “Onda Marina” ed è stato pubblicato il bando per l’affidamento in concessione - mediante project financing - della progettazione esecutiva, riqualificazione e della gestione economico finanziaria di tutto il complesso. Nel maggio scorso la Giunta Comunale aveva approvato una delibera, poi recepita dal Consiglio Comunale, per confermare di interesse pubblico la proposta di AR.CO Lavori Società Cooperativa di Ravenna che tuttavia non avrà alcun diritto di prelazione all’interno di questo bando di gara.

L’oggetto del bando è la progettazione esecutiva, la riqualificazione e la gestione economica del compendio demaniale “Onda Marina” che comprende un residence, una passerella mobile di collegamento pedonale, un’area adibita a parcheggio pubblico in via Andrea Doria e lo specchio d’acqua attrezzato per l’ormeggio delle imbarcazioni da diporto.

La durata della concessione è fissata a 30 anni e l’importo complessivo dell’investimento iniziale da sostenere è stimato in 15 milioni di euro e si dovrà intervenire per: l’innalzamento della banchina per l’intero perimetro della darsena per almeno 80 centimetri, realizzato con finiture di pregio e compatibili con gli arredi del porto canale; la realizzazione di una pavimentazione semipermeabile del parcheggio tra la darsena e via Andrea Doria che diventerà di pubblico utilizzo, garantendo anche il mantenimento del verde; la riqualificazione del fabbricato residenziale e commerciale; il dragaggio delle acque interne alla darsena privata oltre alla compartecipazione al dragaggio della parte esterna fino all’imboccatura del Porto Canale. Oltre a questi obblighi strutturali, il concessionario dovrà provvedere alla gestione dei servizi del porto turistico come i servizi funzionali alla nautica da diporto e al diportista nautico con avvio immediato, l’amministrazione e direzione del porto con avvio immediato, la gestione delle unità da diporto in transito con avvio immediato, l’illuminazione delle aree portuali, dei parcheggi e delle aree comuni con avvio immediato, la pulizia dello specchio acqueo portuale, delle banchine, dei pontili e delle aree comuni con avvio immediato, la predisposizione di un adeguato orario di utilizzo da parte della cittadinanza della passerella pedonale di collegamento con il lungomare di Ponente,

Il bando terrà conto di diversi fattori migliorativi tra cui partecipazione al dragaggio esterno del canale portuale, la consegna del progetto esecutivo in tempi ridotti, l’anticipo dell’avvio delle attività commerciali, la digitalizzazione dei processi di prenotazione e monitoraggio, il supporto alle pubbliche autorità, l’organizzazione del cantiere per garantire il minor impatto possibile, la gestione ottimizzata della passerella pedonale con orari di apertura garantiti e sistemi di videosorveglianza. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 13 del 15 ottobre 2026.