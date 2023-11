Cesenatico, progetto allo stadio per aumentare la capienza e organizzare grandi eventi

Progetto stadio comunale: dai lavori di manutenzione straordinaria alla candidatura a fondi Pnrr. Intanto ci sono da consolidare le strutture e adeguare i servizi.

Si parte da considerare i lavori di manutenzione straordinaria e l’adeguamento antincendio delle curve nord e sud dello stadio comunale Alfiero Moretti di via Gastone Sozzi. Dopo essere stato approvato il progetto di fattibilità, nel bilancio di previsione 2023-2025, il mese scorso c’è stato bisogno di adeguare al rialzo a 230mila euro il progetto di messa in sicurezza e messa a norma degli spazi per continuare a mantenere la funzionalità e raggiungere una capienza di 5-7mila persone. L’aumento del costo per le opere di straordinaria manutenzione, come per altre opere e cantieri, è dipeso essenzialmente da inflazione e rincaro delle materie prime.

L’intenzione dell’amministrazione comunale è di procedere all’attuazione degli interventi utili all’adeguamento antincendio e relativa normativa per lo stadio in modo di consentire l’aumento della capienza mediante inclusione delle curve nord e sud (capienza massima complessiva 3.400 persone). Per l’adeguamento normativo delle curve occorre progettare e realizzare interventi di adeguamento degli impianti (elettrico e antincendio) e delle strutture a servizio delle curve medesime (servizi igienici, vie d’uscita). Lavori deliberati a giugno 2023 per 180mila euro, ora finanziati con altri 50mila.

Stanti i carichi di lavoro già in capo all’Ufficio tecnico comunale, si è proceduto a incaricare lo studio di professionisti Saf & P. di Cava dei Tirreni (Salerno) per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica, del progetto esecutivo, della direzione lavori, nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. In previsione c’è appunto la messa a norma e la sicurezza dell’impianto, il sistema di fornitura elettrica, le uscite di sicurezza, il rifacimento dei bagni, compresi quelli in uso per il mercato settimanale ambulante del venerdì, oltre appunto alla messa in sicurezza delle due curve finalizzato a consentire una capienza dai 5 ai 7mila spettatori nell’impianto sportivo in previsione di tenervi manifestazioni e concerti per un pubblico più vasto.

Sempre per lo stadio comunale (attualmente in gestione al gruppo sportivo Bakia), c’è una candidatura al bando sport del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per quanto riguarda la pista d’atletica (oggi in uso perlopiù alla polisportiva Endas, così come il pistino indoor di atletica). Si parla di un progetto da 1,2 milioni in attesa dell’esito per il finanziamento da Pnrr per poterla sistemare e migliorare.