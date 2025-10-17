Cesenatico, prima rubano generi alimentari e poi rompono la vetrina del negozio con un sasso: scoperti e denunciati

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio.

Due giovani sono stati denunciati per “furto aggravato e danneggiamento” poiché, sorpresi ad asportare generi alimentari all’interno di un esercizio pubblico, nel tentativo di darsi alla fuga, lanciavano un sasso contro la vetrina del negozio, rompendo il vetro. La refurtiva, recuperata, è stata restituita al proprietario.

Denunciati anche tre automobilisti per “guida in stato di ebbrezza alcolica” poiché, sottoposti ad accertamenti, sono risultati con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita dalla legge, con valori etilici compresi tra 1,35 g/l e 2,10 g/l. Le patenti di guida sono state ritirate per la successiva sospensione da parte della Prefettura ed i veicoli affidati a persone idonee alla guida;

Denunciato anche un ulteriore automobilista per “guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e rifiuto di sottoporsi all’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti” poiché, risultato positivo al test preliminare sull’uso di stupefacenti, si rifiutava di sottoporsi ai successivi accertamenti tecnici “test medico” presso l’ospedale di Cesena. La patente di guida è stata ritirata per la successiva sospensione ed, il veicolo, sottoposto a fermo amministrativo;

Infine, denunciato un ragazzo per “porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere” poiché trovato in possesso di un multi attrezzo con lama di medie dimensioni, che è stato sottoposto a sequestro penale;