Domenica 29 novembre, dalle ore 17, il Porto Canale di Cesenatico inaugurerà la nuova stagione del Presepe della Marineria con uno spettacolare show aereo di droni luminosi. Una flotta di oltre 500 droni in volo sul Porto Canale Protagonista assoluta della serata sarà la tecnologia di Light Drones: una flotta composta da oltre 500 droni di ultima generazione, appositamente progettati per l’intrattenimento di grande formato. I dispositivi danzeranno in volo sopra le acque del porto leonardesco, muovendosi in perfetta sincronia per proporre scenografie che racconteranno la nascita del Presepe in questo suggestivo contesto. Lo spettacolo visivo, della durata di circa 15 minuti, sarà accompagnato da una colonna sonora emozionale ed esalterà la bellezza senza tempo delle barche tradizionali. L’esibizione sarà preceduta dai saluti istituzionali e dalla tradizionale benedizione del Presepe.

I punti migliori per ammirare lo show

Trattandosi di uno spettacolo interamente aereo e concepito per aprirsi verso il cielo, la prospettiva ideale richiede un colpo d’occhio d’insieme. La visibilità ottimale si otterrà mantenendo una certa distanza dal punto di decollo. Lo spettacolo sarà ben visibile posizionandosi: Nella cornice ampia di Piazza Ciceruacchio, punto privilegiato per godere al meglio delle complesse geometrie aeree e del loro magico riflesso sull’acqua. Lungo le aste del Porto Canale, in particolare via Moretti e Corso Garibaldi, sia sulla sponda di ponente che su quella di levante.

Informazioni utili e viabilità

Per garantire il miglior svolgimento dell’evento, che avrà inizio alle ore 17, in piena sicurezza, sono state predisposte precise indicazioni per l’accesso e la viabilità. A partire dalle ore 15:30, gli ingressi ai settori destinati al pubblico saranno contingentati. L’accesso pedonale all’area dello spettacolo sarà consentito unicamente da: via Saffi e via Mazzini; via Semprini e inizio via Squero per chi viene da ponente; via Baldini e Piazza Ciceruacchio per chi viene da levante.

Viabilità e parcheggi