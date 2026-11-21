Domenica 29 novembre, dalle ore 17, il Porto Canale di Cesenatico inaugurerà la nuova stagione del Presepe della Marineria con uno spettacolare show aereo di droni luminosi. Una flotta di oltre 500 droni in volo sul Porto Canale Protagonista assoluta della serata sarà la tecnologia di Light Drones: una flotta composta da oltre 500 droni di ultima generazione, appositamente progettati per l’intrattenimento di grande formato. I dispositivi danzeranno in volo sopra le acque del porto leonardesco, muovendosi in perfetta sincronia per proporre scenografie che racconteranno la nascita del Presepe in questo suggestivo contesto. Lo spettacolo visivo, della durata di circa 15 minuti, sarà accompagnato da una colonna sonora emozionale ed esalterà la bellezza senza tempo delle barche tradizionali. L’esibizione sarà preceduta dai saluti istituzionali e dalla tradizionale benedizione del Presepe.