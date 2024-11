Stavolta avviene attraverso un nuovo masteplan, che grosso modo ricalcherebbe le linee del precedente solo rivisto nelle dimensioni. Nel senso che al momento riguarderebbe la riconversione e trasformazione in alberghiero e residenziale dei volumi edilizi di sei delle ex colonie climatiche marine presenti (oggi decrepite), rispetto alle 12/13 strutture contenute nel precedente piano dell’Ambito 1 delle colonie. Le attuali sei colonie si trovano delimitate, lungo viale Cristoforo Colombo, da via Pian del Carpine in direzione nord sino a viale Colombo.

I proponenti facenti riferimento al gruppo altoatesino Falkensteiner, con l’architetto Edoardo Preger, hanno incontrato separatamente le associazioni di categoria Adac-Federalberghi, Confesercenti, Confcommercio per presentare loro in anteprima la loro proposta, il nuovo masterplan per alcune delle colonie di ponente già nella loro proprietà e disponibilità. Starebbero per presentare il progetto anche all’amministrazione comunale, che per competenza sarà chiamata a considerarlo coinvolgendo il consiglio comunale.