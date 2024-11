Cesenatico: presentato il bilancio di previsione 2025/2027

L’Amministrazione Comunale ha presentato in consiglio comunale il bilancio di previsione 2025-2027, dopo che nei giorni scorsi si erano svolti incontri in merito con le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria del territorio. Lunedì 2 dicembre verrà anche presentato alla consulta dei comitati. Il tutto avviene dopo settimane intense di lavoro che hanno coinvolto il Sindaco Matteo Gozzoli, l’Assessore Jacopo Agostini di concerto alla giunta e al dirigente Omar Laghi. Il bilancio dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale entro fine anno, così da consentire da gennaio 2025 la piena operatività dell’Ente e non incorrere nell’esercizio provvisorio.

La spesa corrente

Spiccano tra le voci che incidono sul bilancio di parte corrente: le spese previste per interessi passivi sui mutui il cui importo a regime è in aumento di euro 1.000.000 rispetto agli anni precedenti; le somme consolidate previste per le spese relative ai servizi sociali trasferite all’Unione pari a circa euro 1.900.000; il taglio dei trasferimenti statali dovuti alla spending review per circa euro 257.000; l’aumento del 2% delle spese per beni e servizi pari a circa euro 350/400.000.

Si mantengono invariati i livelli di spesa nei servizi essenziali erogati dall’Ente, recependo gli aumenti collegati ai rincari dei prezzi.

Le entrate

Le entrate per il prossimo triennio prevedono un’invarianza di aliquote, con eccezione dell’imposta di soggiorno (introdotta nel 2018), per cui si prevede l’applicazione annuale e l’aumento medio di tariffe pari al 33% (con aumenti percentuali più marcati per le strutture extra alberghiere). Il maggior gettito previsto è pari a euro 1.350.000 e consentirà all’Ente di riequilibrare la gestione delle spese connesse a turismo/cultura e ad avere maggiori risorse per la promozione e l’attivazione di servizi aggiuntivi come il potenziamento del trasporto locale nei periodi pre e post estate.

Sul fronte della lotta all’evasione e recupero insoluti si confermano le stime di entrata di euro 1.3000.000, per quanto riguarda l’Imu e di euro 500.000 per quanto riguarda la Tari. Nel 2025 verrà potenziato il servizio di accertamento specie per imposta di soggiorno e imposta di pubblicità.

Il piano investimenti

Nel triennio 2025-2027 sono in previsione oltre euro 35.000.000 di lavori.

Durante il prossimo triennio prosegue la strategia dell’amministrazione di messa a norma sismica degli edifici scolastici. Dopo i cantieri in corso per la “2 agosto 1849” e la “Arfelli” che partirà nella primavera 2025, si prevedono due interventi per la scuola “Leonardo da Vinci” di Ponente e la “Ricci Ortali” di Villalta per complessivi 2 milioni di euro. Tra le priorità del 2025 si registra un nuovo investimento da euro 330.000 per riconvertire la ex scuola dell’infanzia di via Leone in nuovo nido comunale per ampliare i posti comunali.

La voce di investimento più importante per i prossimi anni riguarda la viabilità e la sicurezza stradale. L’intervento più importante del 2025 riguarderà il nuovo ponte “del gatto” con una previsione di investimento per euro 2.100.000 integralmente coperti dal Comune. Il secondo intervento previsto nel 2025 è la rotatoria all’incrocio tra via Fossa e via Fiorentina, un investimento da euro 500.000 coperto al 50% tra Comune e Provincia di Forlì-Cesena. Sempre in tema di strade previsti nel triennio euro 700.000 annui per manutenzioni di strade e marciapiedi. Nel bilancio 2026 è previsto un ulteriore stanziamento alla voce ponti per il rifacimento del ponte bailey di via Fenili per un totale di euro 800.000 mentre euro 100.000 sono già stati impegnati nel corso del 2024 per la redazione del progetto.

Anche a seguito degli eventi alluvionali di ottobre 2024 l’amministrazione ha stanziato risorse straordinarie per l’adeguamento degli impianti di sollevamento della fognatura bianca dell’intero territorio comunale. Nel triennio sono previste risorse per euro 1.500.000 suddivisi in euro 400.000 nel 2025, euro 700.000 nel 2026 e euro 400.000 nel 2027. In tema di mobilità sostenibile e parcheggi scambiatori sono confermati importanti interventi come la Ciclovia della Rigossa per euro 150.000, il completamento della ciclabile di via Montaletto a Cannucceto per euro 150.000, e sempre nel 2025 la realizzazione della ciclabile che collega Zadina a Ponente per euro 300.000.

Sul fronte degli investimenti per la città turistica sono confermati importanti risorse per le riqualificazioni di piazza Volta, piazza Marconi e per la progettazione dell’area Ex Nuit per oltre euro 1.600.000 a cui si sommano euro 3.000.000 di euro per il proseguimento del lungomare Colombo di Ponente dove da accordi pubblico-privati sono in arrivo aree per 10.000 mq per realizzare parcheggi e aree verdi. Nel 2025 sono inoltre previsti interventi straordinari ai Giardini al Mare per euro 200.000 euro mentre da accordi pubblico-privati sono attese le risorse per riqualificare parte di viale dei Mille e via Leonardo da Vinci.

Per lo sport e gli interventi sugli edifici culturali vedono due importanti investimenti candidati a bandi regionali per lavori di miglioramento dello stadio comunale “A.Moretti” per oltre un milione di euro e un intervento che sarà candidato al bando regionale per la rigenerazione dell’ex Lavatoio per complessivi euro 2.000.000. A questi si segnalano euro 500.000 di investimento per una nuova area sportiva e polifunzionale nel quartiere di Bagnarola previsti nel 2026.

Infine il mercato ittico e la pescheria comunale vedono a bilancio euro 1.700.000 di lavori con progetti che saranno candidati ai bandi regionali ed europei Feampa e Galpa.