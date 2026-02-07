Cesenatico, presentato il Bando EuReCa: nuove risorse per rilanciare l’offerta ricettiva

Presentato il bando turistico della Regione Emilia-Romagna col quale è stato stanziato un milione di euro (con anche un contributo fisso a fondo perduto di 10mila euro per ogni impresa) per l’accesso al credito. Un moltiplicatore economico locale ove sono compresi investimenti che includono la riqualificazione e l’ammodernamento di strutture alberghiere esistenti (arredi, macchinari, attrezzature, digitalizzazione, servizi cloud, l’efficientamento energetico). Il confronto a Cesenatico è partito da Adac-Federalberghi che ha richiamato decine di operatori turistici. Con ospite atteso l’assessora regionale al Turismo Roberta Frisoni, la quale ha sostenuto come il confronto con gli albergatori della Riviera sia fondamentale perché con loro si misura la capacità dell’Emilia-Romagna di rinnovare la propria proposta e offerta turistica, rafforzandone l’identità.

«Con il bando EuReCa Turismo - ha detto Frisoni - mettiamo a disposizione strumenti concreti per accompagnare le imprese che vogliono investire in qualità, sostenibilità e innovazione, facilitando l’accesso al credito e sostenendo progetti capaci di rendere le strutture più moderne, efficienti e competitive» . Ha poi sintetizzato: «Parliamo di un intervento che non guarda solo al singolo investimento, ma alla crescita complessiva della destinazione: strutture riqualificate, servizi evoluti e nuove esperienze sono la base per rafforzare l’attrattiva delle Riviera tutto l’anno». Dal canto suo il presidente dell’Associazione albergatori di Cesenatico Alfonso Maini ha ricordato di come già nell’incontro di ottobre al Grand Hotel Da Vinci, in occasione del convegno “Il Borgo Marinaro come smart destination: il turismo che cambia” aveva posto l’accento sulla necessità di «investire per riqualificare: con regole chiare». «Ebbene - ha scandito Maini - oggi abbiano uno strumento concreto che va in quella direzione: il bando Eureca Turismo. Un’opportunità per Cesenatico, che nasce con l’obiettivo di sostenere la riqualificazione e l’innovazione degli alberghi».

«In questo contesto - ha aggiunto - EuReCa rappresenta uno strumento per accompagnare le imprese in questo necessario processo. È un’opportunità per riqualificare senza snaturare l’identità delle nostre strutture, migliorare la qualità ricettiva, sostenere l’accesso al credito, in particolare per le imprese familiari che costituiscono l’ossatura del nostro sistema turistico. è l’inizio di un percorso che deve andare oltre». Dopo il saluto di Matteo Pivato, presidente Federalberghi Gatteo Mare, ad entrare nel merito tecnico del bando regionale sono stati il consulente Francesco Giunchi di “Rigenera impresa” e esperto in finanza agevolata, Mattia Buda responsabile sviluppo crediti “Romagna Banca”.