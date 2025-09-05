Cesenatico, “Premio Pio La Torre” per la lotta alle mafie: menzione speciale per il sindaco Matteo Gozzoli

Cgil Nazionale, Avviso Pubblico e Federazione Nazionale della Stampa Italiana promuovono un riconoscimento pubblico alla memoria di Pio La Torre, sindacalista e parlamentare, noto per il suo impegno sui temi della lotta alla mafia, per la pace, la democrazia e la legalità, ucciso a Palermo il 30 aprile 1982, insieme al suo collaboratore Rosario Di Salvo. L’istituzione del riconoscimento è finalizzata alla valorizzazione di casi ritenuti di alto valore civile e politico, aventi come protagonisti sindacalisti, amministratori locali, dipendenti pubblici e giornalisti che, svolgendo la loro attività, si sono particolarmente distinti nella difesa della democrazia, nella prevenzione e nel contrasto alle mafie, alla corruzione, all’illegalità e per la diffusione di una cultura della legalità e della responsabilità.