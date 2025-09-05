Cesenatico, “Premio Pio La Torre” per la lotta alle mafie: menzione speciale per il sindaco Matteo Gozzoli

Cesenatico
  • 05 settembre 2025
Il sindaco Matteo Gozzoli riceverà una menzione per il suo impegno nel processo “Radici”
Venerdì 12 settembre all’auditorium Marco Biagi di Sala Borsa a Bologna si terrà la nona cerimonia di conferimento del premio “Pio La Torre” destinato ad amministratori locali, giornalisti e sindacalisti che si sono particolarmente distinti nella lotta alle mafie e alla corruzione. Tra i nominati anche il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli che riceverà una menzione per il suo impegno nel processo “Radici”.

Il Premio

Cgil Nazionale, Avviso Pubblico e Federazione Nazionale della Stampa Italiana promuovono un riconoscimento pubblico alla memoria di Pio La Torre, sindacalista e parlamentare, noto per il suo impegno sui temi della lotta alla mafia, per la pace, la democrazia e la legalità, ucciso a Palermo il 30 aprile 1982, insieme al suo collaboratore Rosario Di Salvo. L’istituzione del riconoscimento è finalizzata alla valorizzazione di casi ritenuti di alto valore civile e politico, aventi come protagonisti sindacalisti, amministratori locali, dipendenti pubblici e giornalisti che, svolgendo la loro attività, si sono particolarmente distinti nella difesa della democrazia, nella prevenzione e nel contrasto alle mafie, alla corruzione, all’illegalità e per la diffusione di una cultura della legalità e della responsabilità.

