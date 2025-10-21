Cesenatico, Premio “Marino Moretti”: sabato 25 ottobre la cerimonia con Marcorè e Mercadini

Gran finale della XVII edizione del Premio «Marino Moretti», unico premio in Italia riservato alla critica letteraria, con Neri Marcorè e Roberto Mercadini. Appuntamento a sabato 25 ottobre dalle 17 con la cerimonia di premiazione al Teatro Comunale di Cesenatico.

Ancora una volta Neri Marcorè condurrà la serata in cui verranno presentati i finalisti e i vincitori di quest’anno. Insieme alla Giuria composta da Gianluigi Beccaria, Roberta Cella, Franco Contorbia, Renzo Cremante, Giulio Ferroni, Paola Italia, saliranno infatti sul palco i finalisti (in ordine alfabetico), giovani valenti studiosi under quaranta: Francesco Bonelli, docente di italiano e francese in Svizzera, studioso di letteratura dell’Otto e Novecento, per il volume I “Refrattari” di Milano. La Scapigliatura democratica tra letteratura, giornalismo e politica (Edizioni dell’Orso, 2024); Maicol Cutrì, assegnista di ricerca in Letteratura italiana presso l’Università Cattolica di Milano, per l’edizione commentata del Cannocchiale Aristotelico di Emanuele Tesauro (Guanda / Fondazione Pietro Bembo, 2024-2025); Giulio Carlo Pantalei, scrittore, editor e musicista, per il saggio Una lingua per cantare. Gli scrittori italiani e la musica leggera (Torino, Einaudi, 2025), tra i quali verrà designato il vincitore assoluto.

Insieme a loro, quest’anno, il «Moretti» riconoscerà per la prima volta quale Premio alla carriera, una illustre studiosa non italiana: si tratta di María de las Nieves Muñiz Muñiz, professore emerito all’Universitat de Barcelona, protagonista della conoscenza e diffusione della letteratura italiana in spagnolo e catalano.

La Giuria ha inoltre voluto riservare una menzione speciale al lavoro di interesse morettiano curato da Gianmarco Lovari, che ha pubblicato il Carteggio tra Filippo de Pisis e Aldo Palazzeschi (Edizioni di Storia e Letteratura, 2023).

Sarà inoltre presente come ospite Dina Aristodemo, curatrice del recente volume Lettere agli amici d’Olanda (1927-1948) di Marino Moretti (Edizioni di Storia e letteratura, 2025), costruito su preziosi materiali epistolari eccezionalmente rinvenuti in Olanda e donati dalla studiosa a Casa Moretti che per l’occasione li esporrà nelle giornate del Premio.

In questa Cerimonia 2025, Neri Marcorè, testimonial da qualche tempo di Casa Moretti, condividerà il palco con un ospite straordinario, di casa a Cesenatico ma oramai volto televisivo di «Splendida Cornice» con Geppi Cucciari, Roberto Mercadini.

Il Premio, nato nel 1993 da Casa Moretti, è realizzato dal Comune di Cesenatico con il fondamentale sostegno della Fondazione Fruttadoro Orogel e della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena: