Cesenatico, premio ai dipendenti di Glamping: arriva la quindicesima

L’accordo riguarda il premio aziendale integrativo relativo all’anno 2024 ed è stato stabilito in base al criterio del fatturato per addetto e settimane di prenotazione delle vacanze. Il premio è stato raggiunto per l’89% degli obiettivi concordati ed è stabilito in 1.513 euro al terzo livello. Ai 53 dipendenti della società, in base ai livelli e ai periodi di lavoro effettuato nell’anno 2024 sarà erogato con la busta paga di luglio 2025. Si tratta nei fatti di una ulteriore mensilità retribuita (la quindicesima) che concorrerà in modo significativo al reddito dei lavoratori e delle lavoratrici, messo a dura prova dai continui rincari economici del costo della vita.