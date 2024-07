Cesenatico, precedenti per truffe e caravan non revisionati: allontanati in 35

Allontanato un gruppo di persone, alcune con precedenti, che bivaccavano con diversi automezzi alle porte di Cesenatico. Dai controlli è risultato che alcuni mezzi da oramai una quindicina di anni non erano stati sottoposti ai collaudi previsti per legge. Il gruppo era composto da 35 persone semistanziali arrivate dalla Sicilia, in più di un caso dedito a truffe e raggiri, soliti a vivere di espedienti. Nella serata di mercoledì, nella zona più interna dell’ampio parcheggio della Rocca, sottoposto a periodici controlli, sono intervenite tre pattuglie della polizia locale di Cesenatico, una di Gatteo, con il supporto di una in forza al presidio stagionale della polizia di Stato. Sono state controllate e identificate 35 persone, accampate a bordo di 15 caravan. Diversi degli occupanti - divisi in più gruppi familiari- risultavano già noto alle forze di polizia, in quanto dediti prevalentemente alle truffe degli specchietti delle auto, come anche delle monetine, dei finti abbracci. Gli agenti hanno poi provveduto a una verifica degli automezzi con i quali il gruppo viaggiava. Comminate 4 sanzioni per violazioni al codice della strada, risultando i veicoli sprovvisti di collaudo, la cui scadenza risaliva addirittura al 2009.

Sempre nella giornata di mercoledì c’erano state le proteste da quanti avevano lasciato in sosta regolarmente i propri camper nel parcheggio a pagamento interno all’area della Rocca, riservata “ai turisti”. Questo per l’occupazione di oltre una decina di caravan con gli “abitanti” dediti a pratiche non autorizzate come l’uso della fontanella dell’acqua per il bucato e relativa distesa di panni messi ad asciugare, oppure l’abbandono dei rifiuti nel prato.