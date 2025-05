Cesenatico, pranzo-saggio e inaugurazione del giardino dei pensieri: gran finale d’anno scolastico allo Ial

La scuola Ial annovera 12 classi e 200 ragazzi, dai 15 ai 18 anni di età, giunti da tutta l’Emilia-Romagna (qualcuno anche dalla Lombardia), cento dei quali studiano in maniera residenziale vivendo nel convitto della scuola. Il profilo per cui studiano i ragazzi è quello di “Operatore della ristorazione”, corso biennale per diventare chef, camerieri e barman. «Il raccordo con le aziende è tale per cui i nostri allievi, così formati, sono molto ricercati, per lavori sia stagionali che annuali su tutti e tre i profili», ha evidenziato la direttrice della scuola Valeria Lunedei. «Assieme alle lezioni in aula e nei laboratori si fanno molti stage direttamente nelle aziende - spiega -. Anche per ciò circa il 90% dei nostri allievi trova subito occupazione».