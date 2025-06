Cesenatico, porto turistico “Onda Marina”: scelta la proposta di una società ravennate

La Giunta Comunale di Cesenatico ha approvato una delibera per confermare le risultanze dell’avviso esplorativo per la ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di proposte di project financing per lo sviluppo del porto turistico di Cesenatico denominato “Onda Marina” e per la sua gestione economico finanziaria. La proposta di AR.CO Lavori Società Cooperativa di Ravenna è stata ritenuta di interesse pubblico.

I passi successivi prevedono la richiesta da parte del Rup di alcune integrazioni ad AR.CO che, se accolte, la Giunta approverà il progetto di fattibilità, individuando la società AR.CO promotore, poi inserirà l’intervento negli strumenti di programmazione e metterò il progetto a base di gara.

Come si legge nella nota del Comune, la proposta risulta idonea e conforme ai requisiti dell’avviso e tutti gli interventi previsti - sia quelli volti a dare un’immediata risposta alle esigenze dei cittadini (innalzamento della banchina e parcheggio pubblico tra la darsena e Via Andrea Doria) sia quello più strettamente connesso al fabbricato - verrebbero realizzati entro i primi cinque anni. La tempistica di realizzazione incontra il parere favorevole dell’amministrazione che deve dare risposte immediate alla propria cittadinanza soprattutto con riguardo al rialzo della banchina per impedire ingressioni marine e con riguardo alla realizzazione del parcheggio esterno alla darsena e da rendere fruibile al pubblico.