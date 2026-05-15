Cesenatico, ponte di via Fenili: assegnati i lavori

A Cesenatico ad eseguire i lavori per la demolizione e ricostruzione del ponte di Via Fenili sarà la ditta “Zini Elio - Impresa di Costruzioni” di Bologna con un investimento totale di 770.000 euro. Il cronoprogramma prevede una durata totale dei lavori di circa dieci mesi, che partiranno durante l’estate.

Il Ponte verrà realizzato con strutture portanti in travi prefabbricate, parapetti in corten e fondazioni in pali trivellati, che dovrà sostituire quello esistente in acciaio - Ponte Bailey - che si trova in pessime condizioni statiche, presente da oltre 70 anni, e non risponde più alle attuali esigenze di sicurezza e portata dei veicoli che lo attraversano quotidianamente. L’intervento, realizzato in condivisone con il Consorzio di Bonifica della Romagna (in qualità di ente gestore dei canali), riguarderà anche la risistemazione degli argini del canale consorziale Rigoncello nel tratto di competenza del ponte. Il nuovo ponte sarà a doppio senso di marcia con la creazione anche di una corsia ciclopedonale.

«Stiamo andando avanti con il grande lavoro per il Ponte di Via Fenili e sono molto orgoglioso di proseguire in questa linea di interventi importante non solo per questo mandato ma anche per il mandato precedente. Considerando questo ponte e il Ponte del Gatto, siamo arrivati a sette ponti con interventi decisivi: ponte di via Montaletto, ponte di viale Trento, ponte di via Ferrara, ponte mobile, ponte di via Ferrara e ponte di viale Roma. Parliamo di operazioni impattanti con diverse demolizioni e ricostruzioni totali e siamo davanti a un lavoro capillare mai eseguito prima», le parole del sindaco Matteo Gozzoli.