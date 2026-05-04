Cesenatico, Ponte del Gatto: via alla demolizione VIDEO

A Cesenatico hanno preso il via le operazioni di demolizione del Ponte del Gatto. La demolizione proseguirà fino a mercoledì 6 maggio ma non ci saranno ulteriori limitazioni al traffico veicolare. Per quanto riguarda pedoni e biciclette, l’area di cantiere sarà interdetta totalmente con indicazioni per percorsi alternativi a tutela della sicurezza dei cittadini: tramite l’area di largo San Giacomo per Levante e dal retro del Museo della Marineria per Ponente. La Polizia Locale di Cesenatico presidierà la zona per garantire l’accesso ai lavoratori della zona interdetta.