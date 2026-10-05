Cesenatico, Ponte del Gatto: il varo è in programma sabato 17 e domenica 18 ottobre

A Cesenatico proseguono i lavori per il “Ponte del Gatto” e si sta per entrare in una fase cruciale dopo l’arrivo delle travi che andranno a comporre il nuovo manufatto. Sabato 17 e domenica 18 ottobre è in programma il cosiddetto varo del ponte: le componenti in acciaio dal parcheggio della Rocca verranno trasportate in posizione. Il varo è da considerarsi una tappa fondamentale per l’opera ma non è da considerare come la “fine lavori”: nelle settimane successive dovranno essere terminate le opere architettoniche, la sistemazione dei sottoservizi e le ultime finiture per cui l’inaugurazione del ponte è prevista all’inizio del 2027, dopo la conclusione delle festività natalizie.