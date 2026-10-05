Cesenatico, Ponte del Gatto: il varo è in programma sabato 17 e domenica 18 ottobre

Cesenatico
  • 05 ottobre 2026
Il rendering del nuovo ponte che sarà inaugurato all’inizio del 2027
Il rendering del nuovo ponte che sarà inaugurato all’inizio del 2027

A Cesenatico proseguono i lavori per il “Ponte del Gatto” e si sta per entrare in una fase cruciale dopo l’arrivo delle travi che andranno a comporre il nuovo manufatto. Sabato 17 e domenica 18 ottobre è in programma il cosiddetto varo del ponte: le componenti in acciaio dal parcheggio della Rocca verranno trasportate in posizione. Il varo è da considerarsi una tappa fondamentale per l’opera ma non è da considerare come la “fine lavori”: nelle settimane successive dovranno essere terminate le opere architettoniche, la sistemazione dei sottoservizi e le ultime finiture per cui l’inaugurazione del ponte è prevista all’inizio del 2027, dopo la conclusione delle festività natalizie.

Le modifiche alla viabilità

Dalle ore 7 di lunedì 12 ottobre alle ore 19 di martedì 20 ottobre divieto di accesso e sosta al parcheggio della Rocca con chiusura di via Cecchini per l’entrata a Cesenatico. Per una prima fase verranno tenuti aperti i marciapiedi per il transito pedonale adiacenti al ristorante Gabbiano e all’autofficina Biondi. Dalle ore 7 di giovedì 15 ottobre fino alle 19 di martedì 20 ottobre rimarranno chiusi anche questi due passaggi pedonali. Il 17 e il 18 ottobre inoltre - in collaborazione con Ferrovie dello Stato - in corrispondenza del fine settimana ci sarà un’interruzione del traffico ferroviario di 55 ore totali con un rallentamento della linea previsto dal 19 al 26 ottobre.

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