Cesenatico, Ponte del Gatto: è partita la prima fase del cantiere, quella che precede la chiusura

Ponte del Gatto, ieri si è incominciato con l’approntare il cantiere per i lavori che in questa prima fase si installerà in via Cecchini, all’altezza dell’autofficina Biondi. Ciò prima di procedere alla delimitazione e recinzione vera e propria, che avverrà non prima della prossima settimana. La ditta è in comunicazione con i gestori dei sottoservizi che passano al di sotto la ponte e che saranno tutti da scollegare per farli passare altrove durante il corso della lunghe lavorazioni. La chiusura del ponte è prevista più avanti, quando il cantiere sarà pronto a entrare nel vivo, sarà solo allora, o meglio, ventiquattro ore prima dell’avvio di questa seconda fase del cantiere che entrerà in vigore la nuova viabilità temporanea, per collegare le due parti della cittadina da levante a ponente.

La fase attuale

Le fasi odierne di elaborazione sono quelle necessarie ad approntare il cantiere. Individuato su via Cecchini lato levante dove sono state già tolti diversi stalli sosta delle auto per l’installazione delle attrezzature. Dopo i contatti con Hera, Italgas, Telecom, gestori dei servizi, altro passo sarà scollegare fin d’ora le condutture per la fornitori di energia, acqua, fognatura, telefonia, fissate sotto al ponte Del Gatto tramite scatolari. Allo scopo, in questa prima fase, lo spostamento dei sottoservizi comporta la realizzazione, lato mare, di un “ponte” di sostegno per farli passare e consentire di mantenere per tutto il periodo dei lavori l’erogazione dei servizi. Esaurita anche questa fase e proceduto alla perimetrazione del cantiere, 24 ore prima dei lavori scatterà la viabilità alternativa con la definitiva chiusura del ponte.

Dieci mesi di chiusura

Lavori che, tra abbattimento, ricostruzione, adeguamenti e collaudi, si prevede durino una decina di mesi, in campo il Consorzio nazionale Cooperative di produzione e lavoro “Ciro Menotti” di Ravenna, che si è aggiudicato l’opera pubblica, ad eseguirli è la ditta Cams di Reggiolo, su progetto tecnico predisposto dallo Studio Binini Partners di Reggio Emilia. Costo previsto per l’infrastruttura 2,2 milioni di euro, somma per intero coperta da fondi comunali. Al termine dell’intervento verrà ripristinato il collegamento e la viabilità in entrata e in uscita da Cesenatico con attenzione al transito dei mezzi pesanti in modo da salvaguardare l’integrità del ponte.

Viabilità alternativa