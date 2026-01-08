Cesenatico, Ponte del Gatto: è partita la prima fase del cantiere, quella che precede la chiusura

Ponte del Gatto, ieri si è incominciato con l’approntare il cantiere per i lavori che in questa prima fase si installerà in via Cecchini, all’altezza dell’autofficina Biondi. Ciò prima di procedere alla delimitazione e recinzione vera e propria, che avverrà non prima della prossima settimana. La ditta è in comunicazione con i gestori dei sottoservizi che passano al di sotto la ponte e che saranno tutti da scollegare per farli passare altrove durante il corso della lunghe lavorazioni. La chiusura del ponte è prevista più avanti, quando il cantiere sarà pronto a entrare nel vivo, sarà solo allora, o meglio, ventiquattro ore prima dell’avvio di questa seconda fase del cantiere che entrerà in vigore la nuova viabilità temporanea, per collegare le due parti della cittadina da levante a ponente.