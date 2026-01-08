Cesenatico, Ponte del Gatto: è partita la prima fase del cantiere, quella che precede la chiusura

Cesenatico
Un’immagine del progetto del nuovo ponte che verrà realizzato dopo la demolizione del vecchio
Un’immagine del progetto del nuovo ponte che verrà realizzato dopo la demolizione del vecchio

Ponte del Gatto, ieri si è incominciato con l’approntare il cantiere per i lavori che in questa prima fase si installerà in via Cecchini, all’altezza dell’autofficina Biondi. Ciò prima di procedere alla delimitazione e recinzione vera e propria, che avverrà non prima della prossima settimana. La ditta è in comunicazione con i gestori dei sottoservizi che passano al di sotto la ponte e che saranno tutti da scollegare per farli passare altrove durante il corso della lunghe lavorazioni. La chiusura del ponte è prevista più avanti, quando il cantiere sarà pronto a entrare nel vivo, sarà solo allora, o meglio, ventiquattro ore prima dell’avvio di questa seconda fase del cantiere che entrerà in vigore la nuova viabilità temporanea, per collegare le due parti della cittadina da levante a ponente.

La fase attuale

Le fasi odierne di elaborazione sono quelle necessarie ad approntare il cantiere. Individuato su via Cecchini lato levante dove sono state già tolti diversi stalli sosta delle auto per l’installazione delle attrezzature. Dopo i contatti con Hera, Italgas, Telecom, gestori dei servizi, altro passo sarà scollegare fin d’ora le condutture per la fornitori di energia, acqua, fognatura, telefonia, fissate sotto al ponte Del Gatto tramite scatolari. Allo scopo, in questa prima fase, lo spostamento dei sottoservizi comporta la realizzazione, lato mare, di un “ponte” di sostegno per farli passare e consentire di mantenere per tutto il periodo dei lavori l’erogazione dei servizi. Esaurita anche questa fase e proceduto alla perimetrazione del cantiere, 24 ore prima dei lavori scatterà la viabilità alternativa con la definitiva chiusura del ponte.

Dieci mesi di chiusura

Lavori che, tra abbattimento, ricostruzione, adeguamenti e collaudi, si prevede durino una decina di mesi, in campo il Consorzio nazionale Cooperative di produzione e lavoro “Ciro Menotti” di Ravenna, che si è aggiudicato l’opera pubblica, ad eseguirli è la ditta Cams di Reggiolo, su progetto tecnico predisposto dallo Studio Binini Partners di Reggio Emilia. Costo previsto per l’infrastruttura 2,2 milioni di euro, somma per intero coperta da fondi comunali. Al termine dell’intervento verrà ripristinato il collegamento e la viabilità in entrata e in uscita da Cesenatico con attenzione al transito dei mezzi pesanti in modo da salvaguardare l’integrità del ponte.

Viabilità alternativa

Per la durata del cantiere la viabilità alternativa predisposta prede che il tratto di via Cecchini - dalla rotonda di via Luigi Negrelli al ponte - sarà percorribile solo fino allo sbarramento del cantiere. L’attraversamento ciclopedonale di via Cecchini verrà spostato verso nord, ad adeguata distanza dal cantiere, e permetterà l’accesso sul porto canale. Sarà creato anche un passaggio pedonale dal lato levante per poter accedere al porto canale. Per l’entrata da Cesenatico, invece, verrà istituito un senso unico di marcia da via Cesenatico in direzione Ponente; per l’uscita invece, alla rotonda di via Gaza (di fronte alla stazione ferroviaria) sarà predisposto un obbligo di svolta a sinistra deviando il traffico veicolare verso via Mazzini. Mentre alcune specifiche lavorazioni, sarà necessaria la chiusura integrale del traffico anche in entrata, tuttavia con riferimento ad alcuni giorni specifici di cui sarà data comunicazione.

