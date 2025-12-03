Cesenatico, Ponte del Gatto: come cambia la viabilità nel 2026

Il sindaco Matteo Gozzoli ha postato sui suoi canali social il nuovo piano della viabilità a Cesenatico in seguito al cantiere del Ponte del Gatto: “Dal 7 gennaio cominciano i lavori di demolizione e ricostruzione del nuovo Ponte del Gatto e la nuova viabilità entrerà invece in vigore nei giorni successivi, e ne verrà data adeguata e puntuale comunicazione su tutti i canali ufficiali. Per l’entrata da Cesenatico verrà istituito un senso unico di marcia da via Cesenatico in direzione Ponente; per l’uscita invece, alla rotonda di via Gaza (di fronte alla stazione) sarà predisposto un obbligo di svolta a sinistra deviando il traffico veicolare verso via Mazzini. Per alcune specifiche lavorazioni, sarà necessaria la chiusura integrale del traffico anche in entrata ma queste lavorazioni si riferiranno a giorni specifici di cui verrà data sempre puntuale e adeguata comunicazione. Il tratto di via Cecchini – dalla rotonda di via Negrelli al ponte – sarà consentito al traffico veicolare fino allo sbarramento del cantiere. L’attraversamento ciclopedonale di via Cecchini verrà spostato verso nord, ad adeguata distanza dal cantiere, e permetterà l’accesso sul Porto Canale. Sarà creato anche un passaggio pedonale dal lato levante per poter accedere al Porto Canale”.