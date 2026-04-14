Cesenatico, Ponente: in maggio pronti due nuovi accessi al mare

A Cesenatico continuano a grande ritmo i lavori per la riqualificazione del Waterfront di Ponente ed entro metà maggio saranno completati i due nuovi accessi al mare: quello che costeggia il canale Zadina e si interseca con via Colombo e quello di via Pinzon. I due nuovi accessi saranno così fruibili in tempo per la stagione balneare con le finiture del verde e le attrezzature sportive da ultimare nelle settimane successive. Dall’autunno 2026, partiranno i lavori per la riqualificazione di via Colombo fino all’intersezione con via Magellano: durante questo inverno sono già stati effettuati tutti gli scavi su via Colombo per sistemare i sottoservizi e sostituire l’acquedotto in eternit - in collaborazione con Hera - in modo da concentrarsi poi solo sulla pavimentazione e sulla parte più estetica.

Dopo la realizzazione completa di tutto il sistema fognario - che il quartiere attendeva da oltre 50 anni - la scorsa estate si è festeggiata l’inaugurazione del primo stralcio dei lavori per il Waterfront di Ponente. Si è arrivati alla conclusione della completa riqualificazione del Canale Zadina e dei due accessi al mare di via Cabral e via Diaz che sono diventati percorsi ciclo-pedonali ricchi di dotazioni urbane, illuminazione, spazi per il tempo libero, attrezzature sportive e un vero e proprio corridoio ecologico con specie vegetali d’alto fusto e specie verdi basse arbustive autoctone per ridurre le isole di calore. L’utilizzo di pavimentazioni drenanti e di colori chiari e caldi delle terre sono stati utilizzati per migliorare il microclima urbano. Nell’ottobre scorso sono stati stanziati ulteriori 1.7 milioni di euro che permetteranno di ampliare il progetto riqualificando tutta via Colombo fino all’incrocio con via Magellano: i lavori sono previsti per l’autunno 2026.

«La riqualificazione del Waterfront di Ponente è una grande opera che stiamo portando avanti passo dopo passo: la scorsa estate i primi due accessi e il canale di Zadina, questa estate altre due strade e il prossimo anno via Colombo per un tratto importante e significativo. Durante questi mesi abbiamo già lavorato - insieme ad Hera - su via Colombo con gli scavi utili a sistemare i sotto servizi in modo da poterci poi concentrare solo sulla pavimentazione e sulla parte estetica», il commento del sindaco Matteo Gozzoli.