Cesenatico, Ponente: in maggio pronti due nuovi accessi al mare

A Cesenatico continuano a grande ritmo i lavori per la riqualificazione del Waterfront di Ponente ed entro metà maggio saranno completati i due nuovi accessi al mare: quello che costeggia il canale Zadina e si interseca con via Colombo e quello di via Pinzon. I due nuovi accessi saranno così fruibili in tempo per la stagione balneare con le finiture del verde e le attrezzature sportive da ultimare nelle settimane successive. Dall’autunno 2026, partiranno i lavori per la riqualificazione di via Colombo fino all’intersezione con via Magellano: durante questo inverno sono già stati effettuati tutti gli scavi su via Colombo per sistemare i sottoservizi e sostituire l’acquedotto in eternit - in collaborazione con Hera - in modo da concentrarsi poi solo sulla pavimentazione e sulla parte più estetica.