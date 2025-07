Cesenatico, piscina comunale: via al lavori per una nuova copertura

La giunta comunale di Cesenatico ha approvato nei giorni scorsi una delibera per lavori di manutenzione straordinaria alla piscina comunale e nello specifico per la realizzazione di una nuova copertura. Il gestore ha segnalato infatti alcune criticità: infiltrazioni sul tetto a onda e pioggia all’interno della vasca, a bordo vasca e sulle tribune. I lavori partiranno lunedì 7 luglio con una durata prevista di 45 giorni e il termine dei lavori previsto entro il 21 agosto, pienamente nei tempi per l’inizia della stagione sportiva. L’investimento previsto è di 160.000 euro e ad eseguire i lavori sarà la ditta Fratelli Giorgi di Sala di Cesenatico. «Siamo pronti a partire con questo intervento molto importante per uno dei poli sportivi della nostra città, molto utilizzato e amato dagli utenti. In accordo con il gestore procederemo durante il periodo estivo in modo da essere pronti per la nuova stagione», le parole del sindaco Matteo Gozzoli.