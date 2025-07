Cesenatico, piscina comunale: ormai terminati i lavori alla copertura

Sono ormai terminati i lavori alla copertura della piscina comunale di Cesenatico. La nuova copertura è già stata realizzata e nelle prossime settimane verranno ultimate le finiture, ampiamente in tempo utile per l’inizio della prossima stagione di attività. I lavori - a cura della ditta Fratelli Giorgi di Sala di Cesenatico - sono partiti lo scorso 7 luglio dopo l’approvazione della giunta in seguito alle segnalazioni del gestore in merito a infiltrazioni sul tetto a onda, pioggia all’interno della vasca, a bordo vasca e in tribuna. L’investimento previsto è di 160.000 euro.