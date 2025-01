Cesenatico, peschereccio si schianta contro gli scogli

In una giornata caratterizzata da mareggiata e forte vento, un peschereccio in fase di rientro in porto si è infranto sugli scogli. È successo nella prima mattinata di oggi a Cesenatico, all’altezza del Bagno Belvedere a Ponente. Fortunatamente illeso l’equipaggio del “Calimero”, una delle maggiori imbarcazioni di Cesenatico, una barca lunga circa 20 metri. Il “Calimero Sampa” era di ritorno dalla pesca a strascico, quando si è verificato l’incidente. L’equipaggio era formato da 4 persone: il “Calimero Sampa” era uscito per la pesca verso le 18.30 di ieri e stava rientrando in porto con il pesce da vendere. L’imbarcazione ha prima centrato gli scogli con la prua, intraversandosi sul fianco sinistro. La richiesta di aiuto alla Guardia Costiera è arrivata verso le 6, con il peschereccio incagliato sulla scogliera posta a difesa della spiaggia a ponente del porto di Cesenatico, a circa 250 metri dalla costa.

L’equipaggio in ospedale per accertamenti

Immediatamente, per trarre in salvo i membri dell’equipaggio sono stati inviati dalla Guardia Costiera di Rimini e Cesenatico la motovedetta CP 842, equipaggiata per fornire soccorso con ogni condizione meteorologica, e il battello pneumatico GC B142 in considerazione dei bassi fondali in quel tratto di mare a breve distanza dalla costa dove si trovava il peschereccio incagliato ed in balia delle onde. I quattro, un italiano e tre tunisini, si erano nel frattempo rifugiati sulla tuga (la sovrastruttura sul ponte di coperta dove è ubicata la plancia di comando) dell’unità ormai adagiata sul fondale marino ed inclinata sul lato destro. Le operazioni di salvataggio, rese complicate dal basso fondale, dal moto ondoso in aumento, dalla vicinanza della massicciata e dai detriti alla deriva provenienti dallo stesso peschereccio, si sono protratte per circa 45 minuti e si sono concluse – al termine di un’articolata manovra di trasbordo sul gommone della Guardia Costiera di Cesenatico – con lo sbarco a terra di tutti i naufraghi, apparentemente illesi. Visitati dal personale medico del 118 nel frattempo intervenuto, sono stati trovati tutti in buone condizioni di salute, ma sono stati trasferiti precauzionalmente presso l’Ospedale di Cesena per più approfonditi controlli. L’Autorità marittima ha avviato apposita inchiesta amministrativa per stabilire le cause che hanno portato al sinistro marittimo.

Il sindaco: “Vicini all’equipaggio”