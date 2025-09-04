Cesenatico, pescatori di frodo di vongole veraci scoperti nella notte: multa di 4mila euro

Nella tarda serata di mercoledì 3 settembre, un’operazione congiunta tra la Guardia Costiera di Cesenatico e la Polizia Locale ha portato al sequestro di 378 kg di vongole veraci pescate illegalmente nel tratto di costa antistante Valverde nei pressi dello stabilimento “Bagno Schiuma”.L’intervento, scattato intorno alle 23:40, a seguito di una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa di Compamare Rimini, ha visto impegnati via terra e via mare militari di Circomare Cesenatico con l’ausilio di personale della Polizia Locale. Una pattuglia composta da sette militari, coadiuvati da due unità della Polizia Locale e con il supporto in mare dal battello GCB 142, giunta sul luogo della segnalazione ha scorto due individui intenti a praticare pesca abusiva di vongole veraci a pochi metri dalla riva. Alla vista delle pattuglie, i pescatori hanno abbandonato il prodotto ittico e le attrezzature da pesca, tentando la fuga a nuoto ma grazie all’azione coordinata tra la pattuglia di terra e il GCB 142, i due pescatori abusivi sono stati fatti rientrare sulla spiaggia e identificati con il supporto della Polizia Locale.Nel corso delle operazioni altri individui, alla vista dei militari si sono dati alla fuga, lasciando sul posto un ingente quantitativo di vongole e un’ulteriore attrezzatura da pesca.L’attività di vigilanza si è conclusa con l’elevazione di due sanzioni amministrative per pesca abusiva in zone e tempi vietati, per un importo complessivo di 4.000 euro. Le vongole veraci, ancora vive, sono state rigettate in mare.