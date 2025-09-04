Cesenatico, pescatori di frodo di vongole veraci scoperti nella notte: multa di 4mila euro

Nella tarda serata di mercoledì 3 settembre, un’operazione congiunta tra la Guardia Costiera di Cesenatico e la Polizia Locale ha portato al sequestro di 378 kg di vongole veraci pescate illegalmente nel tratto di costa antistante Valverde nei pressi dello stabilimento “Bagno Schiuma”.

L’intervento, scattato intorno alle 23:40, a seguito di una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa di Compamare Rimini, ha visto impegnati via terra e via mare militari di Circomare Cesenatico con l’ausilio di personale della Polizia Locale. Una pattuglia composta da sette militari, coadiuvati da due unità della Polizia Locale e con il supporto in mare dal battello GCB 142, giunta sul luogo della segnalazione ha scorto due individui intenti a praticare pesca abusiva di vongole veraci a pochi metri dalla riva. Alla vista delle pattuglie, i pescatori hanno abbandonato il prodotto ittico e le attrezzature da pesca, tentando la fuga a nuoto ma grazie all’azione coordinata tra la pattuglia di terra e il GCB 142, i due pescatori abusivi sono stati fatti rientrare sulla spiaggia e identificati con il supporto della Polizia Locale.

Nel corso delle operazioni altri individui, alla vista dei militari si sono dati alla fuga, lasciando sul posto un ingente quantitativo di vongole e un’ulteriore attrezzatura da pesca.

L’attività di vigilanza si è conclusa con l’elevazione di due sanzioni amministrative per pesca abusiva in zone e tempi vietati, per un importo complessivo di 4.000 euro. Le vongole veraci, ancora vive, sono state rigettate in mare.