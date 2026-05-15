Cesenatico, pescano oltre i limiti e nascondono le vongole nella stiva e in cabina: pescatori multati di 2mila euro

Nel corso di un’attività di controllo svolta al porto di Cesenatico, la Guardia Costiera ha proceduto all’ispezione di un motopesca impegnato nell’attività di pesca delle vongole, nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto della pesca irregolare e alla tutela della corretta commercializzazione dei prodotti ittici.
Durante le verifiche iniziali veniva esaminata la documentazione di bordo e il giornale di pesca, dal quale risultava annotato un quantitativo di circa 400 kg di vongole.
Nel prosieguo dell’attività ispettiva, all’interno della stiva e nella cabina di bordo, i militari rinvenivano ulteriori sacchi contenenti vongole, occultati e privi della prescritta etichettatura identificativa prevista dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei prodotti ittici.
Si procedeva pertanto allo sbarco e alla successiva pesatura del pescato rinvenuto, accertando un quantitativo complessivo pari a circa 570 kg di vongole, eccedente i limiti massimi giornalieri consentiti dalla normativa di settore.
Alla luce delle violazioni accertate, nei confronti del comandante veniva elevata una sanzione amministrativa pari a 2.000 euro, con contestuale sequestro amministrativo del prodotto ittico pari a 570 kg.