Cesenatico, pesca abusiva in mare: sequestrati oltre mille metri di reti illegali

Il personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico ha proceduto, nella mattinata odierna, alla rimozione e al sequestro di un ingente quantitativo di attrezzi da pesca collocati abusivamente in mare.

L’intervento è stato condotto anche grazie alla collaborazione della Cooperativa Bagnini di Cesenatico. Nel tratto di costa compreso tra la Colonia AGIP e l’Istituto Alberghiero, all’interno della barriera frangiflutti e a circa 200 metri dalla linea di costa, è stata rinvenuta una rete da posta della lunghezza complessiva di circa 600 metri, priva di elementi identificativi e segnalata con galleggianti artigianali non conformi alla normativa.

Un analogo rinvenimento è stato effettuato nelle acque antistanti lo stabilimento “Bagno Bahamas”, in località Valverde, dove sono stati individuati circa 400 metri di rete da posta abusiva e 3 nasse, anch’esse collocate irregolarmente.

Tutti gli attrezzi, potenzialmente pericolosi per la sicurezza della navigazione e dannosi per l’ambiente marino, sono stati prontamente rimossi e sottoposti a sequestro.