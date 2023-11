Cesenatico, perdita di gasolio in darsena colpisce anche il porto canale - VIDEO

Una importante perdita di gasolio si è verificata nella notte tra sabato e domenica. Colpita la zona del porto canale, con anche cattivo odore.

Ha da poco comunicato sui canali social dell’amministrazione comunale il sindaco Matteo Gozzoli: “Si é verificata un’importante perdita di gasolio nella zona della Darsena con conseguente riversamento in acqua. Sono intervenuti i tecnici comunali e Radio Soccorso in sinergia con la Capitaneria di Porto. A breve arriverà sul posto una ditta specializzata con panne e autospurgo per aspirare il liquido. Le panne saranno raccolte in contenitori stagni e recuperate domani da mezzo abilitato al trasporto in discarica”.