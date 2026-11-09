Cesenatico, perde il controllo dell’auto e finisce nel campo: 69enne trasportato in ospedale in gravi condizioni

Auto esce di strada mentre percorre la Ss16: 69enne soccorso e trasportato in ospedale in gravi condizioni. Il fatto è accaduto nella tarda mattinata di oggi, lunedì 9 novembre. Poco dopo le 13, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Cesena è intervenuta al km 183 della Statale Adriatica - all’altezza di Atlantica Bingo - per un incidente stradale che ha visto coinvolta un’unica autovettura. Il veicolo è uscito dalla carreggiata ed è finito nel campo adiacente. I Vigili del Fuoco si sono adoperati per estrarre il conducente incastrato tra le lamiere della vettura, consegnando l’uomo alle cure del personale sanitario del 118 presente sul posto. Successivamente i vigili hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’autovettura e dell’area interessata dall’evento. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale per i rilievi di competenza e la gestione della viabilità.