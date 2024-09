Cesenatico, perde il controllo dell’auto, centra un lampione e si ribalta: donna soccorsa dai Vigili del Fuoco

Si ribalta con l’auto, donna soccorsa dai Viili del Fuoco di Cesenatico. I Vigili del Fuoco sono intervenuti attorno alle 8.20 di questa mattina in via Cantalupo a Cesenatico. Da quanto si è ricostruito, nella dinamica, l’auto perdeva il controllo e dopo aver colpito un palo dell’illuminazione pubblica, si ribaltava, terminando la propria corsa sulla carreggiata. La conducente riusciva ad uscire autonomamente dall’abitacolo e successivamente presa in cura dal personale sanitario.

I soccorritori intervenuti garantivano la sicurezza dello scenario e recuperando beni e documenti rimasti all’interno dell’abitacolo. Presente la Polizia Locale per gli adempimenti di competenza.