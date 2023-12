Cesenatico: “Per ogni pallina che mi portate per il mio albero, una focaccia col gelato in regalo”. L’idea di Natale del “Gelato di Jessica”

Una bella iniziativa dedicata a tutti i bambini di Cesenatico (e non solo) in occasione delle prossime festività natalizie. A realizzarla, ancora una volta, è il “Gelato di Jessica” che, da oggi fino al 25 dicembre, ha deciso di “affidare” l’addobbo del suo albero di Natale proprio ai bambini. “Quest’anno, a parte qualche lucina, il nostro abete l’abbiamo lasciato volutamente spoglio - spiega Jessica Galletti - vorremmo infatti che, in omaggio alla tradizione, tutte le palline le appendessero i bambini. Per questo abbiamo pensato ad un invito e ad un regalo: tutti quei bimbi che, da oggi, ci porteranno in gelateria una loro pallina disegnata riceveranno subito in omaggio una focaccia farcita col gelato”. L’appuntamento è dunque al civico 46 di viale Carducci nel regno del gelato biologico e naturale, dove la speranza è quella di addobbare prima possibile tutti i rami dell’albero di Natale.

Non è la prima volta che Jessica Galletti dedica attenzione al mondo dell’infanzia. Durante i mesi tormentati del Covid, infatti, in collaborazione con l’autrice Aurora Semmedo, diede alle stampe un originale libro confezionato con i disegni dei bambini.