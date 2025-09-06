“Cesenatico per la Pace”: le barche storiche e la motonave per invocare lo stop alle armi a Gaza VIDEO GALLERY

Cesenatico
“Cesenatico per la Pace”: le barche storiche e la motonave per invocare lo stop alle armi a Gaza VIDEO GALLERY
Questa mattina, davanti al palazzo del Comune di Cesenatico, si è svolta l’iniziativa “Cesenatico per la Pace”, per supportare la Global Sumud Flotilla, una flotta di decine di imbarcazioni in viaggio verso Gaza per portare aiuti umanitari.

Centinaia di manifestanti si sono radunati per far sentire la loro voce, chiedendo la cessazione dei conflitti che avvengono a Gaza ogni giorno e il rispetto dei diritti umanitari. Tra le bandiere della Palestina e della Pace, i partecipanti hanno costruito barchette di carta e hanno assistito alla veleggiata lungo il porto canale, dove hanno sfilato due barche storiche e la motonave New Ghibli. Le due barche storiche avevano a bordo istituzioni e associazioni promotrici, affiancate da 13 imbarcazioni storiche e private e dalla New Ghibli, che ha ospitato oltre 200 persone per una veleggiata simbolica che ha dato forza e visibilità al messaggio della Global Sumud Flotilla, la missione internazionale che sta attraversando il Mediterraneo per rompere l’assedio di Gaza.

