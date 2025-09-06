“Cesenatico per la Pace”: le barche storiche e la motonave per invocare lo stop alle armi a Gaza VIDEO GALLERY

Centinaia di manifestanti si sono radunati per far sentire la loro voce, chiedendo la cessazione dei conflitti che avvengono a Gaza ogni giorno e il rispetto dei diritti umanitari. Tra le bandiere della Palestina e della Pace, i partecipanti hanno costruito barchette di carta e hanno assistito alla veleggiata lungo il porto canale, dove hanno sfilato due barche storiche e la motonave New Ghibli. Le due barche storiche avevano a bordo istituzioni e associazioni promotrici, affiancate da 13 imbarcazioni storiche e private e dalla New Ghibli, che ha ospitato oltre 200 persone per una veleggiata simbolica che ha dato forza e visibilità al messaggio della Global Sumud Flotilla, la missione internazionale che sta attraversando il Mediterraneo per rompere l’assedio di Gaza.