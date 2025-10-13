Cesenatico, per l’ennesima volta un camion si è “scoperchiato” tentando di passare dal sottopasso di viale Trento

Oggi pomeriggio l’ennesimo episodio: un camion ha tentato l’ingresso a Cesenatico passando dal sottopasso di viale Trento. Il risultato una scena a cui i cesenaticensi sono ormai fin troppo abituati: mezzo scoperchiato e danneggiato al punto che gli è impossibile proseguire, il contenuto del camion sparpagliato sulla strada e il traffico bloccato in attesa della rimozione del mezzo e della pulizia della strada. Si tratta di uno scenario fin troppo frequente a cui fin qui la cartellonistica stradale, anche quando potenziate e ingrandita non è riuscita a porre rimedio.