La Bonomelli, ex liceo scientifico e prima ancora colonia delle Opere pie, oggi di proprietà della famiglia Zaccheroni, sarà riconvertita in una trentina di nuovi appartamenti. Demolito il resto del fabbricato, vengono invece mantenuti i due villini liberty dei primi anni del ‘900 da ristrutturare in residenze. Questo avviene tramite l’approvazione dell’Accordo operativo (strumento previsto dal Pug), presentato dalla società “Panda s.a.s di Zaccheroni Alberto”, attraverso il quale il Comune riceve in contraccambio oltre 1 milione e 610mila euro per trasformarli in opere pubbliche: 1.050.000 per rimettere a nuovo piazza Marconi dove è presente il monumento a Marco Pantani; 350.000 per la sistemazione di strada, marciapiedi e arredi in viale Dei Mille (da via Milano a viale Trento), 260.000 per alloggi popolari Erp. Il progetto di rigenerazione urbana della Bonomelli porta la firma degli architetti Marco Preger di Cesena e Giovanni Lucchi di Cesenatico. Una superficie di 4.180 metri quadri, sulla quale insistono un villino liberty su via dei Mille, il voluminoso fabbricato dell’ex colonia e il secondo villino aggregato alla colonia, con affaccio su viale Carducci.