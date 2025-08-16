Cesenatico, per Ferragosto vogliono campeggiare in spiaggia: nomadi allontanati dalla Polizia

In effetti, gli agenti hanno potuto constatare che una famiglia di nomadi, con cinque figli di varie età, dai due ai sette anni, solitamente domiciliati a Faenza, i cui adulti ancora erano nel mondo dei sogni , aveva pensato bene di piantare le tende in quel luogo, fin dalla sera precedente, per trascorrere un tranquillo ferragosto, impossessandosi di buona parte di quel tratto di spiaggia libera , sparpagliando tutto intorno i propri effetti personali, passeggini, giochi ed altro.

Immediato è stato l’intervento delle volanti del Presidio di Polizia e degli uomini della Capitaneria di Porto di Cesenatico, per accertare sul posto di cosa si trattasse.

All’alba di venerdì mattina, vigilia di ferragosto, sono iniziati a giungere al Presidio di Polizia di Cesenatico una serie di segnalazioni in merito alla presenza nella spiaggia libera a ridosso del Porto Canale, di un vero e proprio accampamento fatto di tende, cartoni sparsi sulla spiaggia, passeggini ed altro, con una struttura addirittura piantata davanti alle scalette del ristorante Gambero Rosso.

Avevano pensato di trascorrere il ferragosto accampati nella spiaggia libera a ridosso del Porto Canale. L’intervento della Polizia di Stato di stanza a Cesenatico e della Capitaneria di Porto di Cesenatico li ha fatti desistere dall’intento.

Gli uomini in divisa dei due Corpi, con calma e professionalità, hanno spiegato ai componenti del gruppo che non erano quelle le modalità di trascorrere una giornata al mare quindi, gli stessi, pur contrariati dall’insolita sveglia, sotto la supervisione delle divise, hanno iniziato di buona lena a smontare le tende, a raccogliere i cartoni gettandoli nei bidoni nell’immondizia e a ripristinare al meglio i luoghi interessati, ripristinandone il decoro.

I villeggianti, che hanno richiesto l’intervento, non hanno fatto mancare di rivolgere agli agenti note di apprezzamento per la solerzia dimostrata nel risolvere la problematica e riportare tutto alla normalità.

I tre adulti della comitiva sono stati identificati e sono risultati conosciuti alle Forze di Polizie;. Uno dei tre, un uomo nato nel vicentino, 34enne pregiudicato per reati contro il patrimonio, è risultato avere a carico da notificare un provvedimento di cumulo pene emesso dell’autorità giudiziaria di Bologna a seguito di una serie di condanne patite per reati contro il patrimonio, con una pena al momento sospesa. Al termine delle formalità di rito lo stesso, con tutta la sua famiglia, ha lasciato Cesenatico.