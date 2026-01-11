Cesenatico, per alberghi più belli arriva il corso: «Il colore giusto può dare la svolta alla vita di un hotel»

Un corso gratuito rivolto ai titolari di hotel, organizzato da Adac (Associazione Albergatori di Cesenatico), per rendere le strutture più attrattive dal punto di vista del benessere e migliorare il modo in cui si presentano ai potenziali clienti. L’iniziativa, che ha già registrato il tutto esaurito, partirà il 20 gennaio e si articolerà in 5 lezioni per un totale di 20 ore. A guidare le lezioni sarà Silvia Ruffilli che, insieme alla collega Elisa Santi, è titolare dello studio Archibenessere di Forlì.