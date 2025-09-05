Cesenatico, paurosa carambola a ridosso del mercato: perde il controllo dell’auto e rischia una strage

Una potenziale strage sfiorata a Cesenatico. Un anziano perde il controllo dell’auto con il cambio automatico proprio a ridosso del mercato in via Saffi a Cesenatico, all’altezza del bar Aragosta vicino allo stadio. È successo questa mattina: l’anziano alla guida di una Mercedes cabrio e la moglie che era sul lato passeggero sono stati trasportati all’ospedale Bufalini in codice giallo anche per via dell’età oltre che per le ferite ma il bilancio poteva essere ancora più grave considerando che il tutto è avvenuto in un’area piuttosto affollata per via del vicino mercato settimanale. I testimoni sul posto raccontano di aver visto l’auto che prima si è impennata e poi si è ribaltata finendo addosso di auto, scooter e bici parcheggiate a bordo strada. Le persone più vicine al punto di impatto se la sono cavata con qualche escoriazione, ma bastava qualche metro di differenza e le cose potevano andare decisamente peggio di quanto già non sia successo. Il bilancio finale è di 5 feriti lievi, di cui due classificati come “codice giallo” (l’anziano alla guida e un uomo dela prima auto in sosta centrata nella carambola).

L’uomo al volante, stando alle prime ricostruzioni, aveva appena fatto rifornimento di carburante nel vicino distributore, al momento di rimettersi sulla strada principale l’auto è come impazzita e ha cominciato ad accelerare sfuggendo al controllo dell’uomo. Chi ha assistito alla scena ha visto in effetti l’auto accelerare improvvisamente e senza motivo, poi l’impatto probabilmente con il cordolo della pista ciclabile che ha fatto da cuspide facendo “impennare” l’auto che di è ribaltata sui mezzi lasciati a lato strada: un’auto, uno scooter e diverse biciclette, per un totale di 11 veicoli coinvolti. Sul posto sono intervenuti il 118 e polizia locale.