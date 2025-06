Cesenatico, patto acqua Sant’Anna-bagnini: tre defibrillatori in dono e contributi per eventi estivi

L’acqua Sant’Anna diventa protagonista dell’estate al mare a Cesenatico, rendendola più sicura e più ricca di eventi, grazie a una partnership coi bagnini. Una collaborazione che si è concretizzata, tanto per cominciare, nella donazione di tre defibrillatori, coinvolgendo anche la Croce Rossa cittadina e il Comune. Grazie al lavoro dell’agenzia “7Events di Milano” rappresentata da Massimo Turturro, la società legata alla nota acqua minerale sosterrà la Cooperativa Stabilimenti Balneari di Cesenatico nell’organizzazione di iniziative come il cinema in spiaggia al Bagno Marconi e i concerti all’alba, che sono nati proprio a Cesenatico 25 anni fa e questa estate saranno riproposti con sette appuntamenti in riva al mare al sorgere del sole. Inoltre, sono stati messe a disposizione tre apparecchiature salva-vita per soccorrere chi è colpito da arresto cardiaco, che vanno ad aggiungersi a quelle già presenti sul territorio, contribuendo a rendere Cesenatico sempre più cardiosicura. Una sarà donato alla Cooperativa Stabilimenti Balneari, una alla Croce Rossa e una al Comune, che la utilizzerà per potenziare il presidio sulla spiaggia. «La Cooperativa Stabilimenti Balneari è una realtà importante per Cesenatico, anche per i tanti eventi che sostiene e siamo molto felici di questa nuova collaborazione che ha stretto», commenta il sindaco Matteo Gozzoli. Il presidente della Cooperativa bagnini, Simone Battistoni, evidenzia i vantaggi della collaborazione stretta, «un prezioso doppio binario: in primis, rendendo i nostri eventi ancora di più alto livello, con un sostegno importante; poi con un presidio prezioso per la salute». Robertino Pasolini, presidente della Croce Rossa Comitato di Cesenatico, ricorda che non si parte da zero: «Con la Cooperativa abbiamo un rapporto consolidato di collaborazione per il servizio di salvataggio estivo attraverso l’ausilio di moto d’acqua e l’intervento degli Opsa, gli Operatori polivalenti salvataggio in acqua inquadrati nei soccorsi speciali della Croce Rossa. Una rassicurante presenza per i turisti e per i cittadini che affollano la spiaggia». Massimo Turturro afferma che «per Sant’Anna la realizzazione di questo progetto è il risultato di un importante ed entusiasmante lavoro di mesi, condiviso con la Cooperativa Stabilimenti Balneari. Siamo orgogliosi di contribuire alla proposta turistica ed alla sicurezza di Cesenatico».