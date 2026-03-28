Cesenatico, passeggiata fino al mare insieme ai levrieri salvati dalla soppressione

A spasso con i levrieri. Quelli salvati da un destino davvero triste, ma che hanno avuto la fortuna di aver trovato una persona che ha deciso di prendersene cura e, insieme, diventando compagni inseparabili. A Cesenatico, domenica 29 marzo (salvo maltempo) si terrà la passeggiata dei levrieri adottati dall’associazione Gagi. Il ritrovo è alle 14 al Parco “Bernard ed Helene Brumer”, nella pinetina lungo porto di Ponente, attigua allo Squero. Da qui avrà inizio la passeggiata attraverso il porto canale fino a piazza Ciceruacchio e da lì si raggiungerà viale Carducci a Levante, passando poi lungo la spiaggia e facendo tappa al bagno Florida 66, dove ad attendere i partecipanti e i loro amici a quattro zampe ci sarà un piccolo ristoro e una foto di gruppo a immortalare l’avvenimento.

«Anche quest’anno ci si ritrova a Cesenatico, con l’associazione Gaci – spiega Raffaella Prati –, associazione che dal 2002 dà in adozione levrieri destinati a morte nei loro luoghi di origine: in Spagna, Irlanda e Inghilterra. Per far conoscere la realtà di queste meravigliose creature e per dire che c’è la possibilità di adottarle. Ci aspettiamo tanti partecipanti anche provenienti da diverse parti d’Italia. Chiaramente la passeggiata è aperta a tutti. Io, insieme a Giulia, Erica e alle altre volontarie saremo presenti anche per dare informazioni su questi cani davvero docili». Come adottarli? «Tra gli scopi dell’associazione c’è appunto quello di poter adottare questi cani “invisibili”, destinati ad essere soppressi. Si tratta di levrieri che in genere hanno dai due ai sette anni di età, estremamente docili. Tra le mura domestiche hanno un ottimo rapporto con le famiglie che li adottano, affettuosi con i bambini. Si integrano bene anche dove siano presenti altri cani e gatti». L’associazione Gaci è nata nel 2002 a Modena grazie a Elisa Manna e Chiara Ottolini, presidente e vice.