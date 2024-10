Cesenatico, partito il passaggio di Hera per smaltire i rifiuti

Oggi a Cesenatico è partito il passaggio di Hera per smaltire quanto era presente nelle cantine e che ieri i residenti hanno iniziato a mettere a bordo strada. Spostandosi verso il mare, il problema principale era dato dai sottopassi pieni d’acqua. Quello di viale Trento, dove era rimasta anche bloccata una automobile, è stato riaperto nel tardo pomeriggio di ieri, mentre quello di viale Torino sarà liberato completamente nella giornata di oggi. Un lunedì in cui le scuole saranno aperte regolarmente, anche se l’Istituto tecnico ha iniziato le lezioni alle 9 a causa degli scantinati allagati.

Al fine di prevenire rischi di scoppio e incendio, si chiede di esporre eventuali bombole del gas e apparecchi contenenti batterie, come i cellulari, separatamente dagli altri rifiuti.

Chi non é ancora riuscito a farlo e lo farà nei prossimi giorni può chiamare il numero verde di Hera 800.999.500 ottenendo la priorità per il suo intervento dichiarando che si tratta di ritiro per materiale alluvionato.

Ieri intanto è tornata la normalità, segnata però dalle tracce di fango, nelle vie Saffi e Cecchini del centro storico. Anche qui gli scantinati si sono allagati. Così come alcuni stabilimenti balneari, in cui è entrata l’acqua per la pioggia e non per il mare. Già, le cause degli allagamenti sono chiare: «Non è esondato praticamente nulla - dice il sindaco Matteo Gozzoli - Le fogne non sono riuscite a smaltire la tanta acqua caduta e la rete satura non ha raccolto. La taratura degli impianti non è stata sufficiente e questo ha riguardato tutta la costa da Bellaria al ravennate».