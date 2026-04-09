Cesenatico, parte “Spiagge Pulite” nel tratto di arenile del Wind Surf Club

A Cesenatico arriva l’edizione 2026 di Spiagge Pulite e si comincia domenica 12 aprile alle ore 10 alla spiaggia libera di Via Magellano (Wind Surf Club). La mattinata è aperta a tutti i cittadini e turisti che intendono svolgere un’attività virtuosa per togliere dal mare e dalla battigia i rifiuti spiaggiati. Specialmente la plastica e micro plastica che risultano pericolose per i pesci e le tartarughe marine, ma anche per l’inquinamento dei mari. Il programma proseguirà domenica 12 luglio alla Spiaggia libera Diamanti e si concluderà domenica 8 agosto alla spiaggia libera delle Tamerici. L’evento è organizzato da Legambiente con il patrocinio del Comune di Cesenatico. Questo il tema della campagna annuale: Rifiuti in spiaggia? #TIRIAMOLISÙ! Una spiaggia più pulita è una spiaggia più felice! Il 12 aprile unisciti a noi per far tornare a sorridere le spiagge. L’obiettivo, come ogni anno, è quello di ripulire dai rifiuti centinaia di spiagge, argini di fiumi e di laghi, coinvolgendo centinaia di volontari e volontarie.