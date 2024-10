Cesenatico, parrucchiera 23enne votata miglior talento a Parigi

Parrucchiera dell’anno nominata a Parigi. Cesenatico c’è e soprattutto con il gruppo delle 505, chiamate a rappresentare l’Italia, risultano essere le più brave e premiate. Con Marianna Avantaggiato dell’Equipe Carla Amaducci di Cesenatico premiata come il più giovane talento emergente, con Silvia Armato del salone Maison Co di Brescia che conquista il premio del pubblico. Si sono esibite nella creazione di un total look su modelle che ha avuto alla base una profonda ricerca nell’acconciatura dei capelli, del trucco e dell’abito.

Il gruppo “505 Parrucchiere è donna”, di cui Carla Amaducci e la figlia Arianna Benvenuti sono socie fondatrici, è una associazione senza scopo di lucro che nasce nel 2019. Il 505 non è un semplice numero, ma semplicemente la somma degli anni di lavoro che dieci affermate parrucchiere hanno “devoluto” alla loro passione. Attualmente le socie del team di parrucchiere italiane al top sono quattordici. L’obiettivo di 505 e quanto di più semplice e professionalmente formativo ci sia: raccontare e trasmettere ai giovani il know-how acquisito nei loro 505 anni di rodata e collaudata esperienza in questo mondo dell’immagine e del fashion, come anche nel sentirsi bene con se stesse. Servono capacità, idee, continuo aggiornamento e anche sensibilità nei riguardi della cliente.

Il gruppo 505 è stato contattato per rappresentare l’Italia all’edizione 2024 di “The Emergent Talent di Parigi”, riservato a under 30. L’equipe italiana guidata da Carla Bergamaschi, icona della coiffure internazionale, ha scelto di portare sul palco Marianna Avantaggiato dell’ Equipe Carla Amaducci di Cesenatico e Silvia Armato del salone Maison Co di Brescia. Entrambe le giovani sono state premiate, portando in Italia nientemeno che due premi su tre. A Carla Bergamaschi il riconoscimento “The Best Mentore”, a Silvia Armato, 28 anni, è andato il Premio Consenso del Pubblico, mentre a Marianna Avantaggiato, 23 anni , è andato il trofeo più ambito: The Best Emergent Talent Award 2024, che associa al consenso del pubblico quello della critica, e che a breve, il 25 novembre, comporterà la possibilità di esibirsi a Lione nell’ambito di un grande show.

Da Cesenatico racconta Marianna Avantaggiato: «Mi è piaciuto molto stare sul palco, era la mia prima volta e non mi aspettavo minimamente di vincere - racconta ancora emozionatissima - Ho lavorato molto in questi mesi e mi sento ripagata per i sacrifici e l’impegno che ho messo nel progetto. Questa esperienza mi ha aiutato a migliorare nel mio lavoro. È stato un onore rappresentare l’Italia all’estero e misurarmi con altri giovani professionisti del settore. Spero sia solo l’inizio». Da Brescia Silvia Armato aggiunge: «È stata una esperienza molto stimolante soprattutto a livello lavorativo. In salone dopo questa esperienza mi sento più sicura di proporre e creare look. Sapevo già che questo sarebbe stato il lavoro della mia vita, ma con questa esperienza ne ho avuto la conferma.