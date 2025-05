Cesenatico, paese dei balocchi per chi ama la bici: fiera Cicloevento per due giorni prima della Nove Colli

La piazza si concede, venerdì e sabato prossimo, quanto c’è di meglio in fatto di ciclismo, con la fiera internazionale “Cicloevento”. Un “paese dei balocchi” per appassionati, organizzatori ed espositori e un’occasione per muovere l’economia che orbita attorno al mondo della bicicletta. In piazza Andrea Costa si inizia ad allestire tutto fin da oggi, con la testa rivolta non solo a questa due giorni ma alla “Nove Colli”, granfondo di cicloturismo in programma domenica.

Da trent’anni (parentesi del Covid a parte) l’evento fieristico preliminare alla corsa è sempre stato un successo sia per i marchi espositori e i fabbricanti di biciclette, sia per l’afflusso massiccio di tanti cicloamatori che per l’occasione invadono festosamente Cesenatico.

In cabina di regia c’è il consorzio “Cicloevento”, creato da Confesercenti e Confartigianato di Cesenatico. Fabrizio Albertini, che ne è il presidente, sottolinea il giro d’affari che si prolunga ben oltre l’iniziativa, grazie ai tanti contatti in fiera. «Per Cesenatico maggio non è solo un mese di vacanza, ma anche e soprattutto occasione di promozione turistica e sportiva, grazie ad eventi di gran richiamo. Lo sport è un formidabile strumento di promozione. La città investe molto in questo settore, per avere presenze turistiche anche in bassa stagione».

Lucio Sacchetti, imprenditore e figura di sport di spicco a Cesenatico, che è anche il vicepresidente di “Cicloevento”, fa notare: «È significativo il fatto che prestigiose aziende e grandi marchi produttori di biciclette e accessori per corridori e ciclisti siano presenti a questa fiera. Un evento top, una vetrina per almeno 50 marchi che presentano a Cesenatico caratteristiche e novità delle loro produzioni ai partecipanti alla Nove Colli provenienti da tutta Italia e dall’estero. Si prendono contatti e si fanno accordi. Per le aziende artigiane che producono e commercializzano è un ottima occasione per mostrare il nostro made in Italy. Come Confartigianato abbiamo sempre creduto in questa manifestazione e siamo felici di continuare a proporla in un clima di festa».

“Cicloevento” si estenderà su una superficie di 20.000 metri quadrati, dei quali 2.000 coperti, in piazza Costa e in una parte di viale Carducci e viale Roma.