Cesenatico ospita le Olimpiadi di matematica

Sarà ancora una volta Cesenatico la capitale della matematica: da domani al 10 maggio la città ospiterà le finali nazionali della 42ª edizione delle Olimpiadi della matematica, organizzate dall’Unione matematica italiana su mandato del Ministero dell’Istruzione e del merito.

L’obiettivo dell’iniziativa è avvicinare ragazzi e ragazze a una matematica diversa e più interessante di quella in cui ci si limita ad applicare meccanicamente formule, portandoli a individuare soluzioni creative a problemi inediti e a ideare nuove dimostrazioni.

Sulla Riviera romagnola convergeranno circa mille studenti provenienti da tutta Italia, dopo un lungo percorso di selezione iniziato con i tradizionali Giochi di Archimede. Con loro arriveranno docenti, accompagnatori e organizzatori, per un totale stimato di oltre 1.300 presenze, con pernottamenti distribuiti negli hotel della città in un periodo strategico per la stagione.

Il programma si sviluppa nell’arco di quattro giornate e comprende la gara a squadre miste, con 840 partecipanti, la gara individuale, con 300 concorrenti, e la gara a squadre femminili, con 263 studentesse, nata per incentivare una maggiore partecipazione delle ragazze in un ambito ancora a prevalenza maschile. Accanto alla competizione, l’evento rappresenta anche un’importante occasione di incontro e scambio tra giovani accomunati dalla passione per la matematica.

Non manca l’impatto sul territorio. Tra pernottamenti, ristorazione e consumi, la ricaduta economica complessiva potrebbe oscillare tra i 320 e i 470mila euro. Un flusso che interessa l’intero sistema turistico locale, dagli alberghi ai pubblici esercizi.

Le Olimpiadi della matematica - che si svolgono regolarmente in Italia dal 1985 - sono la più longeva tra le competizioni scientifiche nazionali e costituiscono un passaggio fondamentale per la definizione della squadra italiana che parteciperà alle Olimpiadi internazionali della matematica, quest’anno in Cina.

Per Cesenatico si tratta di un appuntamento ormai consolidato, capace di coniugare formazione e turismo e di animare la città alle porte dell’estate, confermando l’importanza dell’evento non solo dal punto di vista educativo, ma anche per valorizzare l’immagine dinamica e attrattiva della Riviera.