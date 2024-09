Cesenatico, ormai pronto il progetto per la rotonda al posto dell’incrocio pericoloso

Strada provinciale 98: c’è l’impegno di realizzare la rotatoria tra via Fossa e via Fiorentina, incrocio ritenuto pericoloso e in anni recenti oggetto anche di gravi incidenti stradali. Il progetto è condiviso dal Comune con la Provincia. Il Comune ha previsto la progettazione per l’anno in corso stanziando la somma per la progettazione, nonostante la strada sia provinciale. A breve dovrebbe essere pronto lo studio di fattibilità e progetto esecutivo. Mentre già per il 2025 potrebbe arrivare la realizzazione della rotatoria all’intersezione tra le due strade: via Fiorentina, strada comunale che attraversa in senso trasversale la prima campagna di Cesenatico, con via Fossa strada provinciale che da Valverde si collega a via Canale Bonificazione per raggiungere l’abitato di Sala e oltre.

Lo stanziamento necessario per effettuare i lavori si prevede possa essere attorno ai 500mila euro. Somma contenente e comprensiva anche di quanto servirà per l’esproprio dei terreni circostanti. Oltre che al progetto, anche la creazione e posa in opera della rotatoria, avverrà a metà, in compartecipazione di spesa tra Comune di Cesenatico e Provincia di Forlì-Cesena.

La comunicazione dello stanziamento per il progetto è stata fatta dal sindaco Matteo Gozzoli già lo scorso mese di marzo nel corso della assemblea di zona a Valverde-Villamarina. Un previsione di spesa complessiva nel biennio 2024-2025 di un certa consistenza economica, in quanto la rotatoria si valuta avrà abbia bisogno di particolari dimensioni, ampiezza di percorrenza, circonferenza e spazio visivo; allargata appunto ai terreni circostanti e da acquisire all’attuale sede stradale.

L’incrocio in questione in passato è stato teatro di incidenti, alcuni dei quali con esiti mortali. I residenti della zona con tutte le amministrazioni pubbliche sia passate che presenti, comunali e provinciali che fossero, avevano richiesto di poter considerare la costruzione di una rotatoria, considerata importante per la sicurezza stradale e scongiurare il ripetersi di gravi incidenti.