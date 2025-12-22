Cesenatico, “ora basta alcolici”: ubriaco al bar, prende a pugni il barista che si rifiuta di servirlo

I controlli dei giorni scorsi dei Carabinieri di Cesenatico si sono conclusi con la denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì di otto persone.

Denunciato un uomo per “percosse”, “violenza o minaccia” e “ubriachezza manifesta” poiché all’interno di un esercizio pubblico del centro cittadino, in evidente stato di ubriachezza, dapprima ha minacciato il barista che si era rifiutato di servirgli altri alcolici, per poi colpirlo al volto con un pugno.

Denunciati tre automobilisti per “guida in stato di ebbrezza alcolica” poiché, sottoposti ad accertamenti, sono risultati con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita dalla legge, con valori etilici compresi tra 0,87 g/l e 2,11 g/l. Le patenti di guida sono state ritirate per la successiva sospensione da parte della Prefettura e i veicoli affidati a persone idonee alla guida;

Denunciato un automobilista per “resistenza a pubblico ufficiale” e “rifiuto di sottoporsi ad accertamenti finalizzati alla verifica della guida sotto effetto di alcol e sostanze stupefacenti” poiché, alla guida di un veicolo, nel tentativo di evitare il controllo, non si era fermato all’alt imposto dai Carabinieri; dopo un breve inseguimento la pattuglia è riuscita a bloccare il conducente, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuto presumibilmente ad abuso di alcol e stupefacenti. Invitato a sottoporsi ad accertamenti finalizzati alla verifica delle sue condizioni di salute, lo l’uomo si era rifiutato. La patente di guida è stata ritirata per la successiva sospensione da parte della Prefettura ed il veicolo affidato a persona idonea alla guida

Denunciato un ulteriore automobilista per “guida sotto l’effetto di sostanza stupefacente e per rifiuto dell’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti” poiché durante un controllo alla circolazione stradale è stato sorpreso alla guida di un veicolo in evidente stato di alterazione psicofisica. Sottoposto a test rapido, che ha sortito esito positivo, successivamente si è rifiutato di sottoporsi a test medico presso una struttura sanitaria. La patente di guida è stata ritirata per la successiva sospensione da parte della Prefettura ed il veicolo affidato a persona idonea alla guida;

Infine, denunciato un cittadino straniero per “essersi trattenuto irregolarmente sul territorio nazionale” poiché, durante un controllo, è risultato privo di permesso di soggiorno e, pertanto, avviato presso il competente ufficio stranieri per regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale.