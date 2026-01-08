Cesenatico, “Onore ai caduti di Acca Larentia”: lo striscione nei pressi del Liceo Scientifico

Onore ai caduti di Acca Larentia”: lo striscione è stato esposto oggi nei pressi del Liceo Scientifico di Cesenatico, in Viale dei mille. Lo striscione in una recinzione davanti alla Scuola ricorda il pluriomicidio di Roma il 7 gennaio 1978, per opera di un gruppo armato legato alla estrema sinistra, nel quale due giovani appartenenti al Fronte della Gioventù, Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta, furono assassinati davanti alla sede del Movimento Sociale Italiano in via Acca Larentia, nel quartiere Tuscolano.