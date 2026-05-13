Cesenatico. Onda Marina: approvato il progetto di Ar.Co per il porto turistico

A Cesenatico la Giunta Comunale ha approvato una delibera per confermare le risultanze dell’avviso esplorativo per la ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di proposte di project financing per lo sviluppo del porto turistico di Cesenatico denominato “Onda Marina” e per la sua gestione economico finanziaria. La proposta di Ar.Co Lavori Società Cooperativa di Ravenna - dopo il passaggio in giunta di giugno 2025 - è stata confermata di interesse pubblico dopo le integrazioni richieste dal Rup. L’intervento - inserito negli strumenti di programmazione dal Consiglio Comunale nella prossima seduta del 21 maggio e successivamente il progetto verrà messo a gara con un bando. La società Ar.Co non avrà diritto di prelazione all’interno del bando di gara.